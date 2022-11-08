تفاصيل الحملات التموينية في 3 مراكز بالدقهلية: إحالة 19 محضرا للنيابة

أحالت محافظة الدقهلية اليوم 19 محضرًا بمخالفات تموينية إلى النيابة العامة خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين وضبطت العديد من المخالفات التموينية بالمخابز والمحلات والأسواق بنطاق 3 مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وشربين، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

تحرير 19 محضرا في مجال المخابز والأسواق

وأكدت محافظ الدقهلية، في بيان صحفي، أن الحملات التموينية التي جرى تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية أسفرت عن تحرير 19 محضرًا في مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وتقرر إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة.

تفاصيل الحملات التموينية في الدقهلية

وقال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن الحملات التي جرى تنفيذها شملت المرور على الأسواق والمخابز بنطاق مراكز ومدن ميت غمر ونبروه وشربين وأن المحاضر التي جرى تحريرها عبارة عن 7 محاضر نقص وزن، و3 محاضر مواصفات، ومحضر عدم إعطاء بون صرف ومحضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و5 محاضر امتناع عن توريد أرز شعير للمزارعين وعدم إعلان عن الأسعار، وتجميع دقيق بلدي مدعم للاستغلال بسوق السوداء قائلاً إنه جرى التحفظ على 50 كجم أرز أبيض، و5 أطنان و316 كجم أرز شعير و7 شكائر دقيق بلدي مدعم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.