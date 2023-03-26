حسام زكي: انعقاد القمة العربية الـ32 في السعودية مايو المقبل

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس جامعة الدول العربية، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية في 19 مايو المقبل.

جاء ذلك عقب المشاورات التي قام بها الأمين العام للجامعة، أحمد أبوالغيط، مع حكومة المملكة العربية السعودية، وإفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة في التاريخ المشار اليها.

اجتماعات تنسيق القمة

وأضاف الأمين العام المساعد أن القمة ستسبقها عدة اجتماعات تحضيرية على مستوى كبار المسؤولين والوزراء تمهد لانعقادها على مدار 5 أيام.

قمة عربية تنموية تجدر الإشارة إلى أن عام 2023 من المنتظر أن تشهد أيضًا انعقاد كل من قمة عربية تنموية في موريتانيا والقمة العربية الأفريقية في المملكة العربية السعودية.