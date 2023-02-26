محاكمة 14 متهمًا في قضية «خلية المطرية الثانية» بعد قليل

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 14 متهمًا في «خلية المطرية الثانية»، تُعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم.

قيادة جماعة إرهابية

وحسب ما جاء في التحقيقات بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، أنّهم في الفترة من 2014، وحتى يونيو 2020، في دائرة قسم المطرية، قادوا جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين الأول والثاني توليا تطوير هيكل المجموعات المسلحة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أنّ المتهمين اعتديا على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، فضلًا عن انضمام الثالث حتى الأخير إلى جماعة إرهابية، والإمداد بمعونات مادية لتلك الجماعة.