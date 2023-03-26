يبحث المشاهدون عن مواعيد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC، قبل ساعات من موعد عرض الحلقة الرابعة من المسلسل والتي تشهد عدد من الأحداث المشوقة، خاصة بعد معرفة زوجات «جعفر العمدة»، الذي يقوم بدوره محمد رمضان، بزواجه للمرة الرابعة من «عايدة» التي تؤدي دورها زينة.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC

وتبدأ مواعيد عرض وإعادة مسلسل جعفر العمدة على DMC، في تمام الساعة 10:15 مساء، وتعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، أما الإعادة الثانية تكون في 9:45 صباحا، ويذاع في تمام الساعة 6:15 على قناة DMC دراما، ويعاد للمرة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، أما الإعادة الثانية في 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة المسلسل الذي يحمل توقيع المخرج محمد سامي، مجموعة من نجوم الدراما المصرية، بينهم: محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، ومي كساب، ومنة فضالي وإيمان العاصي.