مي كساب: قرأت سيناريو جعفر العمدة في 24 ساعة.. ومحمد سامي مخرج الشعب

كشفت النجمة مي كساب عن قراءتها لسيناريو مسلسل جعفر العمدة في يوم واحد من فرط إعجابها بطبيعة أحداثه وخطوطه الدرامية.

وقالت مي كساب في تصريحات خاصة للوطن، إنها كانت تتمنى العمل مع المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان؛ لأنهما ثنائي مغرٍ لأي ممثل أو ممثلة، بحسب قولها، مضيفة: «تلقيت اتصالا هاتفيا من المخرج محمد سامي، وأبلغني أنه أعجب بأدائي في مسلسل أحلام سعيدة مع الفنانة يسرا في رمضان الماضي، وخلال كتابته لشخصية ثريا لم ير أحدا غيري لتجسيد هذا الدور».

مي كساب: محمد سامي يعطي لكل ممثل حقه

وتابعت: «تلقيت السيناريو كاملاً منه وقرأته في يوم واحد، وحدثته بعدها لمدة 4 ساعات عبر الهاتف، وقلت له نصا: «أنت مخرج الشعب لأنك عارف الجمهور المصري والعربي عاوز ايه، كما أنه يعطي كل ممثل حقه، فلن تر دورا رئيسيا أو ثانويا في جعفر العمدة وإلا ستجد لكل شخصية أحداثها وتطوراتها الدرامية».

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة، زينة، إيمان العاصي، منة فضالي، هالة صدقي، أحمد داش، أحمد فهيم، عصام السقا، محمد غنيم، طارق النهر،ي وكوكبة من النجوم، سيناريو وإخراج محمد سامي.