محمد رمضان يحتفل بتصدر مسلسل جعفر العمدة تريند يوتيوب: ثقة في الله نجاح
كتب:
ياسمين محمود
03:33 ص | الأحد 26 مارس 2023
محمد رمضان
احتفل الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بتصدر مسلسله الرمضاني جعفر العمدة التريند.
ونشر محمد رمضان مشاهد من المسلسل التي تصدرت التريند وعلق عليها: الحمد لله ثقة في الله نجاح دايماً دايماً دايماً.
مسلسل جعفر العمدة
وينافس الفنان محمد رمضان خلال السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة والذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن؛ أبرزهم: زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، هالة صدقي، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، أحمد داش، طارق الدسوقي، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.