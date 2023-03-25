هالة صدقي: محمد رمضان نجم حقيقي يهتم بكل تفاصيل جعفر العمدة

وصفت الفنانة هالة صدقي، كواليس مسلسل "جعفر العمدة" بأنها ممتعة للغاية، وأن الفنان محمد رمضان نجم حقيقي يهتم ويفهم في كل التفاصيل الخاصة بالعمل الفني.

وقالت خلال تصريحات إذاعية في برنامج «هوليلة في 30 ليلة»، على «ميجا إف إم»، إنها تقوم بتجسيد دور الحاجة صفية في مسلسل جعفر العمدة، وهي شخصية غريبة عن شخصيتها الحقيقية، فالحاجة صفية شخصية مختلفة وقوية وتمثل عمود البيت والتي تراها شخصية موجودة في كل بيت مصري.

حزنت بعد انتهاء تصوير جعفر العمدة

وأفادت الفنانة هالة صدقي، بأنها شعرت بالحزن عند انتهاء مشاهد المسلسل من التصوير، حيث اندمجت كثيرا في تجسيد الدور حتى أنها شعرت بأنها والدة محمد رمضان في الحقيقة، مؤكدة أن صورة أبو جعفر العمدة أصبحت حديث الساعة، وخاصة المشهد المشترك مع الفنانة مي كساب.

صورت 12 مشهدًا فقط في "سره الباتع"

وأضافت هالة أن تشارك كضيفة شرف في مسلسل سره الباتع، وقامت بتصوير 12 مشهدا فقط، مشيرة إلى أنها شاركت مع المخرج خالد يوسف في عملين فنيين قبل ذلك.

وأشادت بالمخرج خالد يوسف وبتميزه في تقديم دراما وعمل مهم يضم عددا كبيرا من النجوم. وقالت هالة صدقي إنها كانت ستشعر بسعادة أكبر إذا كان لها دور أساسي في المسلسل، وقالت للمخرج خالد يوسف «إذا كنت أقوم بدور أساسي في العمل، كنت سأكون أفضل ممثلة».