وزير الرياضة أمام «الشيوخ»: نهتم بذوي الهمم ولا نركز على كرة القدم فقط

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عدم تركيز الوزارة فقط على كرة القدم، قائلا: «عمرنا ما تفرغنا لكرة القدم فقط، بل نعمل من خلال استراتيجية وطنية للرياضة المصرية».

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب هشام سويلم، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة لتطبيق المادة رقم 82 للائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وتابع وزير الشباب: «الرياضة المصرية ليست كرة قدم وفقط، مشيرا إلى السعي لتغيير طريقة التفكير للمجتمع فيما يتعلق بالرياضة لصالح المجتمع وليس لصالح الأفراد».

عدم تحصيل الاشتراكات

وأشار إلى أنه أصدر قرارا بعدم تحصيل الاشتراكات في مراكز الشباب من الأشخاص ذوي الهمم، مشيرا إلى أن هناك 14 ناديا للإرادة والتحدي، فضلا عن العمل لدمجهم في كل الأندية.