ملخص أول 3 حلقات من مسلسل جعفر العمدة.. إصابة محمد رمضان بطلق ناري

تعرض محمد رمضان، في بداية مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1، الذي يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2023، لأزمة كبيرة، حيث اختطف ابنه من المستشفى، فور ولادته، لتُصاب والدته مي كساب، زوجته الأولى بانهيار شديد وتفقد الوعي، ما اضطر محمد رمضان إلى التشاجر مع الأطباء، بسبب ذلك الحادث.

مسلسل جعفر العمدة

بينما تعرضت إيمان العاصي، زوجته الثانية، للإجهاض بعد الاعتداء عليها من قبل مجموعة من السيدات، حيث أبلغت محمد رمضان عبر الهاتف، ليحاول منها معرفة هوية تلك السيدات، إلا أنها فشلت في إبلاغه كونها أصيبت بحالة انهيار شديدة.

وذهبت منة فضالي، زوجته الثالثة بصحبة والدتها، إلى دجال، ليُساعدها في الإنجاب من محمد رمضان، بسبب رفضه التام للإنجاب بعد واقعة خطف ابنه من مي كساب، وإجهاض زوجته الثانية إيمان العاصي.

وفي ظهور نادر لوالد محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة الحلقة 1، تبين أن محمد رمضان يُجسد دور الابن والأب مُجددًا، وفي نهاية الحلقة، التقى محمد رمضان، بـ«عايدة»، وهي الشخصية التي تُجسدها زينة، وطلبت سلفة بقيمة 40 مليون جنيه، بسبب دخول والدها السجن.

زينة تذهب إلى السجن

وتذهب زينة إلى السجن لمقابلة والدها «بيومي فؤاد» لإبلاغه بأنها ذهبت لجعفر العمدة، ليقابل الخبر بحالة من البهجة والسعادة، ويطلب منها قبول عرضه بالزواج منها، وتقوم زينة بالاتصال علي محمد رمضان، وتحدد معه ميعاد لمقابلته، لإبلاغه بأنها موافقة على عرضه بالزواج منها.

وتنتقل المشاهد بعد ذلك إلى مشاجرة شقيق جعفر العمدة «سيد العمدة» مع صبي يعمل عند حمادة فتح الله، والد إيمان العاصي زوجة جعفر العمدة، ويقوم سيد العمدة بتكسير المحل، في وسط حضور من أهالي المنطقة، وطلبوا بعقد جلس للحكم بينهما، ويحكم بينهم جعفر العمدة، ويقوم الأخير بالحكم على شقيقه بغرامة 250 ألف جنيه.

ويتذكر محمد رمضان خلال جلسة الحكم، مشهد مر عليه أكثر من 19 عامًا، وهو قتل شقيق إيمان العاضي بالغلط، وحبسه لمدة عام، بهذه التهمة، وبعد أن يخرج يقوم منذر رياحنة بإطلاق النار عليه، وإصابته في كتفه.

بدأ مسلسل جعفر العمدة الحلقة 3، بموافقة زينة على طلب محمد رمضان بالزواج منها، حيث جاء ذلك بعدما طلبت زينة الحصول منه على سلفة بقيمة 40 مليون جنيه، ليخرج والدها من السجن، إلا أنه اشترط الزواج منها أولاً، وبالفعل وافقت في النهاية بعدما ما جمعتهما قصة حب ونوعاً من المودة.

واصطحب محمد رمضان، زينة «عايدة» إلى منزله بالسيدة زينب، بعد إتمام إجراءات الزواج، إلا أنها رفضت الإقامة في هذا المنزل، حيث هددها بعدم منحها الـ40 مليون، لسرعان ما تتراجع عن قرارها.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة، بتشاجر إيمان العاصي، التي تجسد شخصية الزوجة الثانية لمحمد رمضان «دلال» مع شقيقها في الشارع بعد أن سخر منها بزواج الأخير للمرة الرابعة، وقام بضربها، فيما عاتبها والدها لعدم سؤالها عنه.