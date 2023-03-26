أحداث الحلقة 3 من مسلسل جعفر العمدة.. عصام السقا يلوم والده بسبب عمله

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «جعفر العمدة»، الذي يعد أحد أهم مسلسلات رمضان 2023، بموافقة زينة على طلب محمد رمضان بالزواج منها، ولكن طلبت 40 مليون جنيه منه لتخرج والدها من السجن، ولكن محمد رمضان رفض طلبها، إلا بعد الزواج وحصل بينهم حب ومودة.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة

وذهب الفنان عصام السقا إلى والده في محله ليوجه له عتابًا شديدًا، بسبب موافقته منذ صغره على العمل مع جعفر العمدة، ولم يجعله يعمل معه، ويصبح مثل أبيه، ولكن والده واجهه بغضب شديد، وطلب منه مغادرة المحل.

واعترف أحمد داش بحبه لـ مي كتكت، وجلب هدية غالية الثمن لها، وعرفت الأخيرة هوية والد أحمد داش، ولم تتمكّن منه أخذ رد واضح، والتقى جعفر أحمد داش، ووجه له نصحيه بعد صرف أمواله في أشياء ليس لها أهمية، بعد أن أهدى ألماظ لـ مي كتكت.