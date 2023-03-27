سعر المكرونة في التموين.. أقل من السلاسل التجارية 10 جنيهات بالكيلو

تصرف منافذ البقالين سعر المكرونة في التموين، بنفس السعر المحدد ضمن قائمة السلع التموينية، التي تضم 31 سلعة مدعمة، وتضخها وزارة التموين لمنافذ البقالين على مستوى المحافظات، البالغ عددها 40 ألف منفذ بقال تمويني.

سعر المكرونة في التموين

وأعلنت قائمة السلع التموينية التي تُصرف حاليا لأصحاب البطاقات التموينية عن مستحقات شهر مارس 2023، سعر المكرونة في التموين عند 12 جنيها للكيس الذي يزن 1 كيلوجرام، أما سعر الكيس 500 جرام، فيباع بسعر 6 جنيهات على البطاقة التموينية.

انخفاض سعر المكرونة

ويشهد سعر المكرونة التي تضخها مخازن الجملة التابعة لوزراة التموين إلى منافذ البقالين، انخفاضا عن سعر المكرونة في السلاسل التجارية الخاصة، التي يتخطى فيها سعر كيلو المكرونة 22 جنيها.

فيما توفر وزارة التموين في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، مكرونة من إنتاج مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز»، التي تضخها إلى وزارة التموين، لإتاحتها بالسعر المخفض للمواطنين حاملي البطاقات التموينية، عبر منافذ البقالين، إذ تحمل المكرونة اسم «سلفانا»، ومتاحة لدى جميع فروع المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن توافر أنواع أخرى من المكرونة بنفس السعر المدعم.