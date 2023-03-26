«التموين» تنفي صرف زيادة 1000 جنيه في رمضان وفتح إضافة المواليد

نفت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما تردد بشأن صرف منحة زيادة 1000 جنيه في رمضان على البطاقات التموينية للأسرة المستحقة للدعم التمويني، رغم استمرار صرف الدعم الاستثنائي للأسر المستحقة، الذي أقرته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

صرف زيادة 1000 جنيه على بطاقة التموين

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ ما تردد بشأن صرف زيادة التموين تتعلق بدفعة الدعم الاستثنائي الثامنة والتي يتزامن صرفها مع تموين شهر أبريل، الذي يبدأ صرفه يوم 10 رمضان 2023، لافتة إلى أنّ الزيادة لا علاقة لها بما يتردد على بعض المواقع بشأن منحة 1000 جنيه على بطاقة التموين.

استمرار تخفيضات السلع

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح تخفيضات على السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية، بنسب تخفيضات تصل إلى 30%، فضلا عن استمرار عمل معارض أهلا رمضان على مستوى المحافظات والتي انطلقت في شهر يناير الماضي وتستمر حتى نهاية شهر رمضان الكريم.

فتح خدمات البطاقات

وقرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بفتح خدمات إضافة المواليد لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية فقط الذين شملهم القرار الوزراي، وهم كما يلي.

- أصحاب معاش تكافل وكرامة.

- حاملو كارنيه الخدمات المتكاملة.

- مستحقو معاش الضمان الاجتماعي.

- أبناء وزوجات الشهداء.

- أبناء الأسر البديلة.

مواعيد عمل المخابز

كما قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تغيير مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان، حيث تفتح أبوابها يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء لصرف العيش البلدي لأصحاب البطاقات التموينية.