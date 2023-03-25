أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023.. المكرونة بـ5 جنيهات

افتتحت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية التموين عدة منافذ لمعرض «أهلا رمضان» بمدن وقرى محافظة الأقصر، وصلت بها أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 إلى تخفيضات 30% وفقا للغرفة التجارية بالأقصر.

تتاح أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 المخفضة في منافذ معرض أهلا رمضان بمدينة الأقصر وأرمنت والبياضية وإسنا والمنافذ المتحركة بسيارات مديرية التموين والمحافظة بالأاقصر.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 تطبق على كافة السلع الاستهلاكية والأساسية من الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق والألبحان والأجبان واللحوم والدواجن، بمراقبة وإشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين.

أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان

وتنشر «الوطن» خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر2023 للسلع الغذائية والإستهلاكية وفقا للغرفة التجارية بمحافظة الأقصر: