أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023.. المكرونة بـ5 جنيهات
كتب:
شيماء دراز
06:52 م | السبت 25 مارس 2023
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023
افتتحت مديرية التموين بمحافظة الأقصر بالتعاون مع مديرية التموين عدة منافذ لمعرض «أهلا رمضان» بمدن وقرى محافظة الأقصر، وصلت بها أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 إلى تخفيضات 30% وفقا للغرفة التجارية بالأقصر.
تتاح أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 المخفضة في منافذ معرض أهلا رمضان بمدينة الأقصر وأرمنت والبياضية وإسنا والمنافذ المتحركة بسيارات مديرية التموين والمحافظة بالأاقصر.
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023
أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر 2023 تطبق على كافة السلع الاستهلاكية والأساسية من الأرز والسكر والزيت والمكرونة والدقيق والألبحان والأجبان واللحوم والدواجن، بمراقبة وإشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين.
أسعار السلع الغذائية بمعرض أهلا رمضان
وتنشر «الوطن» خريطة أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في الأقصر2023 للسلع الغذائية والإستهلاكية وفقا للغرفة التجارية بمحافظة الأقصر:
- سعر كيلو الأرزبمعرض أهلا رمضان 15 جنيها
- سعر كيلو السكر بمعرض أهلا رمضان 17 جنيها
- سعر كيلو الدقيق بمعرض أهلا رمضان 15 جنيها
- سعر زيت صويا صافي 850 جرام بـ45 جنيها
- سعر زيت عباد 800 ملل بـ45 جنيها
- سعر زيت ذرة 800 ملل بـ50 جنيها
- سعر علب ة سمنة جنة 2 كيلو بمعرض أهلا رمضان 87.5 جنيها
- سعر كيس مكرونة البركة بمعرض أهلا رمضان 5 جنيهات