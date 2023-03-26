جدول زيادة التموين 2023.. باقٍ 3 دفعات للأسر المستحقة

يشهد جدول زيادة التموين 2023 صرف الدفعات الثلاثة الأخيرة المستحقة للأسر الأولى بالرعاية المقرر لها الدعم الاستثنائي، الذي منحته الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا لمدة 10 أشهر.

جدول زيادة التموين 2023

وبدأ تطبيق جدول زيادة التموين 2023 في شهر سبتمبر الماضي بالزيادة التي أقرتها الحكومة بقيمة بدأت من 100 جنيه ثم 200 جنيه حتى 300 جنيه للأسر حاملة البطاقات التموينية من الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، ويشمل جدول الزيادة كالتالي:

الدفعة الأولى: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.

الدفعة الثانية: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر أكتوبر 2022.

الدفعة الثالثة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر نوفمبر 2022.

الدفعة الرابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر ديسمبر2022.

الدفعة الخامسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر يناير 2023.

الدفعة السادسة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر فبراير 2023.

الدفعة السابعة: تم صرفها مع السلع التموينية لشهر مارس 2023.

الدفعة الثامنة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر إبريل 2023.

الدفعة التاسعة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر مايو 2023.

الدفعة العاشرة: سيحل موعد صرفها مع السلع التموينية لشهر يونيه 2023.

قيمة زيادة التموين

وتشمل قيمة زيادة التموين كما يلي.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرة واحدة تحصل على سلع بقيمة 100 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أسرتين أو 3 تحصل على سلع بقيمة 200 جنيه.

- بطاقة التموين المقيد عليها أكثر من 3 أسر تحصل على سلع بقيمة 300 جنيه.