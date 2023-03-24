سعر السكر في التموين.. كيسين لكل فرد مقيد على البطاقة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ثبات سعر السكر في التموين، الذي يُصرف ضمن حصة السلع التموينية لأصحاب البطاقات، مقارنة بسعره في السلاسل التجارية الخاصة، إذ جاء سعر السكر على مدار الأشهر الماضية، ثابت ضمن السلع المدعمة التي تطرحها الوزارة لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 23 مليون أسرة.

سعر السكر في التموين

ويباع سعر السكر في التموين داخل منافذ البقالين التي تضخه وزارة التموين من مخازن الجملة، بـ10.50 جنيه للكيس المعبأ وزن 1 كيلوجرام، إذ يصرف كل فرد مقيد على البطاقة عدد 2 كيس.

وتأتِ حصة البطاقة من السكر التمويني، وفقا لما تحدده وزارة التموين، بعدد حصول الفرد الواحد المقيد بالبطاقة على كيسين من السكر شهريا، وتتحدد حصة البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد بـ8 أكياس من السكر بحد أقصى.

سعر السكر الحر

تطرح وزارة التموين السكر بسعر مخفض لغير حاملي البطاقات التموينية، مقارنة بسعره في السلاسل التجارية الخاصة، إذ يشهد سعر السكر خارج بطاقة التموين والمتاح في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان بسعر 14.5 جنيها مقابل سعره في السلاسل التجارية إذ يبدأ من 16.5 جنيها.