مأساة «سيدة منشأة القناطر».. تأخرت في تجهيز الطعام فقتلها زوجها وادعى سقوطها

قضت «هند» ما يزيد عن 5 سنوات مع رفيق دربها، كانت حياتهما هادئة في بداية الزواج، مؤخرًا احتدم الخلاف بينهما بسبب عصبية الزوج الزائدة، وقبل يومين حلت الكارثة على الزوجين «هند ومحمود» ففرقتهما إلى قاتل ومقتول، لفظت الزوجة المعروفة بـ«سيدة منشأة القناطر» أنفاسها الأخيرة بالضربة القاضية على يد زوجها في منزلهما بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة.

الزوج قتل زوجته بسبب تجهيز الطعام

صباح اليوم وفق المتهم أمام قاضي المعارضات الذي جدد حبسه لمدة 15 يومًا بتهمة القتل العمد، بعد أن اعترف بجريمته مدعيًا أن زوجته تأخرت في تجهيز الطعام فنشب بينهما خلافا أمسك خلاله الزوج قطعة حديدية وضرب زوجته على رأسها فسقطت على الأرض جثة هامدة وبعدها أن توفيت أثناء سقوطها في الحمام لكن أجهزة الأمن كشفت حيلته وألقت القبض عليه.

معاينة مسرح الجريمة

النيابة العامة انتقلت إلى منزل الزوجية وعاينت مسرح الجريمة وتحفظت على أداة القتل وأجرى المتهم معاينة تصويرية لتمثيل الجريمة وظهر خلالها في حالة هدوء وثبات تام كأنه لم يرتكب جريمة مروعة بحق رفيقة حياته، فهي ابنة الجيران التي ارتبط بها وتزوجها قبل 5 سنوات كانت تتحمل غضبه حتى انتهى الأمر بقتلها وفق اعتراف المتهم أمام النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد

قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله، المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».