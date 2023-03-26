وكيل «صحة كفر الشيخ» تتفقد مستشفى العبور للتأمين الصحي

أجرت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، جولة تفقدية على عدد من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل وانتظامه، والتأكيد على أهمية تقديم خدمة صحية تليق بالمواطن، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتورة أميرة هانم عبد السلام، مدير المكتب الفني بالمديرية.

وكيل الوزارة تتفقد مستشفى العبور للتأمين الصحي

وتفقدت وكيل الوزارة، مستشفى العبور للتأمين الصحي بكفر الشيخ، حيث تابعت سير العمل بالمعمل المشترك ومعامل السموم والمخدرات واللحوم والأسماك والأغذية والألبان، ومعمل المياه وملوثات البيئة، كما زارت قسم الأورام وأمراض الدم، والرعاية المركزة، ورعاية الأطفال، وقسم النساء والطوارئ بالمستشفى، ومعالجة السلبيات على رأس العمل.

كما أشادت وكيل وزارة الصحة بدور الأطقم الطبية والصحية والخدمية، مقدمة لهم الشكر والثناء على مجهوداتهم في تذليل العقبات على متلقي الخدمة الصحية بكفر الشيخ.

المرور على سجلات الحضور والانصراف

وفي سياق متصل، قامت وكيل الوزارة بالمرور على وحدة سيدي طلحة، وتفقدت أحوال الوحدة، والتأكد من وجود جميع الأطقم الطبية والصحية والمرور على دفتر الحضور والانصراف، وتحويل المقصرين إلى الشؤون القانونية، كما واصلت جولتها التفقدية بزيارة الإدارة الصحية بكفر الشيخ، وتفقد العمل بها، والمرور على سجلات الحضور والانصراف، ومدى انضباط الأطقم الصحية، ورؤساء الأقسام، ومعالجة السلبيات علي أرض الواقع.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أهمية متابعة المبادرات الرئاسية للمقبلين على الزواج ومبادرة الكشف على فيرس «C» وضعاف السمع وكبار السن، وأهمية دور مديري الأقسام في متابعة العمل والتردد على الوحدات التابعة للإدارة الصحية بكفر الشيخ، كما حّثت العاملين على أهمية الدور الذي يُقدمونه لإرضاء المواطنين بكفر الشيخ، وحصولهم على خدمة طبية متكاملة.