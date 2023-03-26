ضبط 7 أشخاص بتهمة السطو على مزرعة بدكرنس.. «سرقوا الفراخ وباعوها»

كعادتها يوميا، تذهب العاملة في إحدى مزارع الدواجن بمنطقة دكرنس بالدقهلية لعملها مبكرا قبل وصول العاملين، لتنظيف المزرعة، ولكن كانت هذه المرة مختلفة بالنسبة لها، حينما وجدت المهندس الزراعي الذي يعمل بالمكان مقيد اليدين والقدمين وفاقدا للوعي.

نقل مهندس المزرعة للمستشفى

حاولت العاملة أن تنزع عنه الحبال الموثق بها وإفاقته لاستعادة وعيه مرة أخرى، لكن دون جدوى، فاستغاثت بأحد الأشخاص، والذي نقل المهندس الزراعي إلى المستشفى في حالة يرثى لها بعد إصابته بكدمات وجروح متفرقة بجسده.

سؤال المجني عليه

انتظرت الأجهزة الأمنية التي أبلغها المستشفى بوصول أحد الأشخاص في حالة حرجة، حتي يفيق ويتم استجوابه، والذي قال إن ما يتذكره هو تلقيه ضربة على رأسه بقطعة خشبية أفقدته الوعي، ولم يدري ما دار حوله، أو حتى يعلم عن سرقة المزرعة.

سرقة كاميرات المراقبة

جهود مكثفة بُذلت من قبل رجال مباحث مركز شرطة دكرنس بالدقهلية، حتى تم التوصل إلى هوية مرتكبي الواقعة، ورغم سرقة كاميرات المراقبة من محل الجريمة، إلا أنه خلال فترة وجيزة تم التوصل إلى المتهمين، وما كشف عن الجريمة هو تغيب أحد العاملين في المزرعة عن الدوام فيها وهو ما جعل الشبهات تحوم حوله.

وتم القبض على المتهم والذي اعترف بأنه ارتكب واقعة سرقة المزرعة بالاشتراك مع 6 أشخاص آخرين، قائلا: «بحكم عملي في المزرعة كنت عارف ازاي هخطط للسرقة، واستعانت بباقي المتهمين وحملنا الفراخ على عربيتين ربع نقل وبيعناهم».

واعترف المتهم عن مكان شركائه في الجريمة، وبالقبض عليهم أقروا بأن صديقهم «عامل بالمزرعة»، غافل المجني عليه وتعدوا عليه بقطعة خشبية ووثقوه بالحبال وسرقوا كمية من الدواجن بتحميلها على سيارتي ربع نقل، وتم بيعها مقابل مبلغ مالي، فضلا عن سرقة هاتفي محمول، ومبالغ مالية، وجهاز تسجيل الكاميرات الذين تخلصوا منه في أحد المجاري المائية بدائرة المركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.