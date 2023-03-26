القبض على لصي سرقة حقائب اليد من السيدات في الشروق

تعتبر حقيبة اليد بالنسبة للمرأة هي سر أناقتها وجزء من مظهرها، ومن الممكن أن تكون السبب في إحداث أذى لها وهو ما حدث مع إحدى السيدات التي كانت تسير في منطقة الشروق بالقاهرة، حينما حاول شخصان يستقلان دراجة بخارية خطف حقيبتها، وتمكنا من ذلك بالفعل، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما.

خطف حقيبة اليد من المجني عليها

وبحسب ما جاء في البيان الصادر عن وزارة الداخلية، خطف المتهمان أثناء استقلالهما دراجة بخارية حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها، ووصفا المشهد تفصيلًا بأن أحدهما كان يقود الدراجة ببطء شديد بجوار الضحية، والآخر يجلس خلفه وبذلك تمكنا من خطفها والفرار من مكان الواقعة.

فحص كاميرات المراقبة

حالة من الصدمة أُصيبت بها المجني عليها ما جعلها تتسمر في مكانها وتصاب بهيستريا الصراخ حتى أنقذها الأهالي بإبلاغ قسم شرطة الشروق، وحضرت قوة أمنية بعد دقائق معدودة من تلقي البلاغ، وتم سؤال عدد من شهود العيان على الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة.

التوصل إلى هوية المتهمان

وخلال فحص كاميرات المراقبة أظهرت المتهمين وتم التوصل إلى هويتهما، وتبين أن لأحدهما معلومات جنائية، واعترفا تفصيلًا بارتكاب الواقعة وأن الدراجة البخارية التي كانت بحوزتهما ملك شقيق أحدهما، وأنهما ارتكبا 3 وقائع بالأسلوب ذاته.

إحالة المتهمين إلى الجنايات

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه.