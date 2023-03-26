وزير التعليم يشكل لجانا متخصصة لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية، بحضور الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك في إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية.

تطوير مناهج المرحلة الإعدادية

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مستمرة في تطوير المناهج التعليمية وفقًا لنظام التعليم الجديد بالشكل الذي يحقق نواتج التعلم المرجوة، مشيرًا إلى أنّ الوزارة بدأت الاستعداد مبكرا لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

تشكيل لجان متخصصة لتطوير مناهج الإعدادية

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة بدأت الاستعدادات لتطوير مناهج الإعدادية من خلال تشكيل لجان متخصصة في جميع المجالات لوضع الإطار العام للمناهج، وفقا للمعايير الدولية والعالمية، التي تساهم في بناء الشخصية المصرية، وتناسب متطلبات العصر وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.