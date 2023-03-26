تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة بشأن كتيبات المفاهيم لامتحانات الثانوية العامة 2023، والتي يتسلمها طلاب الصف الثالث الثانوي في أثناء امتحانات الثانوية العامة بجميع المواد الدراسية، وحسن سير العملية التعليمية بالمدارس، متابعة مجموعات الدعم المدرسي، وتنفيذ فعاليات المسرح المدرسي وإثابة المتميزين من العاملين بالمدرسة.

متابعة مجموعات الدعم المدرسية

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه على المديريات التعليمية، تنفيذ كل التعليمات الواردة في الكتاب الدوري رقم 16 للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم كالتالي:-

- التوجيه بمراجعة أعداد كتيبات المفاهيم، والتأكد من متابعة وحصر أعداد طلاب الثانوية العامة 2023؛ لضمان توافر الأعداد الكافية.

- متابعة مجموعات الدعم المدرسية وتذليل كل العقبات وإرسال تقارير دورية للوزارة.

إثابة المتميزين

- الاستمرار في تنفيذ فعاليات المسرح المدرسي لعقد مسرحية على مستوى كل إدارة ذم كل مديرية تمهيداً للتصفية على مستوى الجمهورية.

- التأكيد على إجراء احتفال لأبنائنا من ذوي الهمم في كل مديرية تعليمية؛ تمهيدًا لعمل عرض واحد على مستوى الجمهورية.

- التأكيد على إثابة المتميزين من العاملين على مستوى المديرية، والتوجيه بتصويب الأخطاء، وفقًا للقواعد، مع عدم التجاوز والتحلي بالانضباط فيما يتعلق بالقاء التوجيهات الشفهية.