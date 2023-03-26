«التعليم» تشهد حفل اعتماد شهادات خريجي طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة حفل اعتماد شهادات خريجي دفعة 2022 من مدرسة السويدي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بمحافظة الشرقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، إذ تم منح طلاب المدرستين شهادة الغرفة المعتمدة من اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة.

استعداد الطلاب لسوق العمل

وأوضحت الوزارة أنه بحصول الطلاب على شهادة الغرفة، يتحقق الهدف الأسمى لهذا التعاون المشترك وهو التحقق من جاهزية استعداد الطلاب لسوق العمل من خلال قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار ثلاث سنوات.

بمجرد اجتياز الطلاب لـ امتحانات الغرفة الألمانية يتمّ إضافتهم إلى قاعدة بيانات الغرفة مما يساعدهم في عملية التوظيف عن طريق شركاء الغرفة داخل وخارج مصر.

52 مدرسة تكنولوجيا التطبيقية

جدير بالذكر أنَّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أطلقت منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، وتمّ خلاله بدء الدراسة بـ3 مدارس فقط، بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن بعام 2023 نحو 52 مدرسة بـ14 محافظة من محافظات الجمهورية (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، قنا).