موعد أذان الفجر في جنوب سيناء الاثنين 27 مارس

مدينة أبو زنيمة هي إحدى محافظة جنوب سيناء وتطل على ساحل خليج السويس، بعد صلاة العشاء والتراويح ينتظر الأهالي موعد أذان الفجر بشكل يومي لبدء يوم جديد في الصيام، وتختلف فترة الصيام من مكان إلى آخر داخل محافظة جنوب سيناء حسب خط الطول الذي يمر على هذه المنطقة.

الشيخ السيد غيط وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء قال في تصريح للوطن، إن إجمالي عدد المساجد بجنوب سيناء بلغ 588 مسجدا موزعين على 9 مدن، كل مدينة لها كود مخصص مسئول عن تحديد مواقيت الصلاة في كل مدينة.

موعد أذان الفجر في أبو زنيمة

قال اللواء محمد الغزاوي رئيس مدينة ابوزنيمة في تصريح خاص للوطن مدينة ابوزنيمة تشتهر بوجود اكبر عدد من المحاجر وبخاصة الرمال البيضاء التي تدخل في الصناعات المتعددة.

موعد أذان الفجر في مدينة أبو زنيمة صباح الاثنين 27 مارس الساعة 4:19 صباحا وهي تطل على ساحل خليج السويس في جنوب سيناء ويوجد بها مصنع سيناء للمنجنيز الوحيد في مصر والشرق الأوسط.

قال رئيس مدينة ابوزنيمة أن هناك مئات العاملين في قطاع المحاجر يتابعون مواقيت الصلاة طوال شهر رمضان لمعرفة مواعيد الإمساك والإفطار حيث تسبق مدينة أبو زنيمة محافظة القاهرة بنحو 6 دقائق فارق التوقيت بسبب اتساع مساحة المحافظة التي تصل إلى 30 ألف كيلو متر مربع.