تستعد ربات البيوت في محافظة جنوب سيناء، لتجهيز مائدة إفطار رابع أيام شهر رمضان، لذلك يبحثن عن موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الأحد 26-3-2023، إذ تبلغ مدة الصيام في المحافظة من 13 إلى 14 ساعة، طوال الشهر الفضيل، وتختلف مواقيت الصلاة من مدينة إلى أخرى حسب موقعها الجغرافي.

موعد أذان المغرب في مدينة دهب اليوم الأحد، يسبق مدن خليج السويس بالكامل، إذ تقع المدينة على خليج العقبة من ناحية الشرق، وهي قريبة من توقيت الصلاة في مدن نويبع وطابا.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم الأحد 26-3-2023

ويحل موعد أذان المغرب في مدينة دهب الساعة 5:56 مساء، بفارق 14 دقيقة عن أذان المغرب في مدينة القاهرة، الذي ينطلق عند الساعة 6:10 مساء.

مسجد الهدي يستقبل يوميا آلاف المصلين لتأدية الصلوات

مدينة دهب أحد أشهر المدن السياحية في العالم وتشتهر بسياحة الغوص التي يقصدها آلاف السياح سنويا لمشاهدة الشعاب المرجانية الموجودة على شواطئ خليج العقبة في دهب، وقال اللواء أحمد جميل رئيس مدينة دهب، إن السياح يشاركون سكان المدينة الإفطار في منطقة الممشي السياحي.

أكد رئيس مدينة دهب أن مسجد الهدي الذي افتتحه وزير الأوقاف، الأسبوع الماضي، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي، يستقبل يوميا آلاف المصلين لتأدية الصلوات بخاصة التراويح والفجر.