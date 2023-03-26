موعد أذان الفجر في جنوب سيناء الأحد 26 مارس

يتابع أهالي محافظة جنوب سيناء موعد أذان الفجر بشكل يومي لبداية يوم جديد في الصيام، وتختلف فترة الصيام من مدينة إلى أخرى بجنوب سيناء وفقا لموقعها الجغرافي.

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه جرى تزويد كل المساجد بمدن المحافظة وعددها 588 مسجدا بساعة محدد بها كود عبارة عن أرقام من هيئة المساحة المصرية وهي المسئولة عن تحديد مواقيت الصلاة في كل مدينة.

موعد أذان الفجر

قال اللواء مصطفي عابدين رئيس مدينة نويبع في تصريح لـ«الوطن» إن مدينة نويبع أحد أهم وأشهر المدن السياحية في العالم وتقع على خليج العقبة وهي تعتمد على السياحة كمصدر رزق للأهالي، بالإضافة إلى الاعتماد على ميناء نويبع البحري الذي يمثل شريان حياة بين شرق وغرب الوطن العربي.

موعد أذان الفجر في مدينة نويبع صباح الأحد 26 مارس الساعة 4:11 صباحا وهي ثاني مدينة تشرق عليها الشمس في جنوب سيناء حيث تقع بعد طابا بنحو 60 كيلو متر تجاه شرم الشيخ.

ميناء نويبع البحري.

أوضح رئيس مدينة نويبع أن فروق التوقيت بين مدن المحافظة يرجع إلي كبر المساحة وامتداد جنوب سيناء بين خليجي السويس والعقبة لمساحة تصل إلي 30 ألف كيلو متر مربع، مشيرا إلى أن مواقيت الصلاة في نويبع تختلف عن مواقيت الصلاة في أي مدينة أخري بجنوب سيناء.