ينتظر أهالي محافظة جنوب سيناء موعد أذان المغرب موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم السبت 25-3-2023، من أجل تناول الإفطار بعد فترة صيام تصل إلى 14 ساعة.

موعد أذان المغرب في جنوب سيناء اليوم السبت 25-3-2023

وتعد مدينة رأس سدر أول مدن جنوب سيناء للقادمين من ناحية نفق الشهيد أحمد حمدي، هي أقرب المدن إلى محافظات الوادي والدلتا، وتقع على ساحل خليج السويس وتبعد عن القاهرة ساعة ونصف، وعن السويس نصف ساعة، لذا فإن موعد أذان المغرب مقارب من السويس والقاهرة.

موعد أذان المغرب في رأس سدر

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إن المدينة هي آخر مدينة تقوم بالإفطار بالنسبة لمدن جنوب سيناء طوال شهر رمضان، موضحاً أن موعد أذان المغرب في رأس سدر الساعة 6:03 مساء، أما أذان المغرب في مدينة طابا الساعة 5:54 مساء، بفارق 7 دقائق عن مدينة رأس سدر.

وأوضح أن مساجد المدينة تمتلئ يوميا بالمصلين لتأدية صلاتي العشاء والفجر، وجميع المساجد بالمدينة تعمل بصورة طبيعية وجرى تعقيمها من قبل وزارة الأوقاف ومديرية الصحة.

موعد أذان المغرب في أبورديس

بينما قال اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة أبورديس، إن العمل مستمر في شهر رمضان تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث يجري استكمال عمليات تجميل أحياء المدينة.

وأوضح أن موعد أذان المغرب في مدينة أبورديس جنوب سيناء، الساعة 6:01 مساء وفترة الصيام اليوم السبت 13 ساعة و39 دقيقة.