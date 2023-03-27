اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل رسالة الإﻣﺎم ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

يتابع متابعو الدراما المصرية والعربية اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل رسالة الإمام ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، والذي يتناول سيرة الإمام الشافعي مؤسس علم أصول الفقه، وأحد الأئمة الأربعة عند جماعة المسلمين.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي

ويطرح ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، العديد من المسائل الفقهية التي يحكم فيها الإمام، كما يلقى خلال الحلقات العديد من أقواله وأشعاره التي يعيد رواد مواقع التواصل تداولها عبر حساباتهم الخاصة، حتى قيل فيه: «كان الشافعي كالشمس للدنيا، وكالعافية للناس».

ونظّم الشعر، ومن بين أشعاره الشهيرة:

دع الأيام تفعـل ما تشاء

وطب نفسا إذا حكم القضاء

ولا تجزع لحادثة الليالي

فما لحوادث الدنيا بقـاء

اﻟﻘﻧوات اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟﻣﺳﻠﺳل رسالة الإمام

ويُعرض على ثلاث شاشات، هي: على «dmc» و«الحياة» على «cbc»

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ

يعرض مسلسل رسالة الإمام على «dmc» ابتداء من الساعة 6:30 مساء، والإعادة الأولى الساعة 6 صباحا ويعاد للمرة الثالثة في الساعة 11 صباحا، وعلى الحياة في 10.45 مساء، والإعادة 15 .9 صباحا، وعلى «cbc»، الساعة 12.15 بعد منتصف الليل، والإعادة 5 صباحا، إلى جانب عرضه عبر منصة «Watch IT» الإلكترونية.

أحداث ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم اﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺑطوﻟﺔ ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي تلاقي إقبال وتفاعل كبير من الجمهور، ويركز العمل على سنوات إقامة الإمام في مصر منذ عام 198 هجرية، 814 ميلادية، ويحكي مسلسل الإمام في قالب تاريخي الأحداث الحقيقية لحياة الإمام والصعوبات التي واجهته أثناء محاولته في نشر رسالته وماهية رسالته، حيث يبدأ حياته في مصر بزيارة قبر الليث بن سعد، أحد الفقهاء السابقين لزمان وطلبه بضرورة جمع علمه وتدوينه وحفظه مكتوبا.

ﻣﺳﻠﺳل رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻣﺎم من بطولة ﺧﺎﻟد اﻟﻧﺑوي، ويشاركه نخبة من نجوم الفن الدراما المصرية والعربية منهم أروى جودة وحمزة العيلي ونضال الشافعي وخالد أنور وأشرف على الكتابة محمد هشام عبية، وإخراج الليث حجو.