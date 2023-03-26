فعاليات «الثقافة» تجوب قرى «حياة كريمة» في رمضان 2023 بمكتبات متنقلة

ضمن الفعاليات الرمضانية التي تُقدّمها وزارة الثقافة في شهر رمضان 2023، تجهز مكتبات مصر العامة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، العديد من الأنشطة المتنوعة لتنفيذها في القرى المدرجة في مبادرة «حياة كريمة»، خلال شهر رمضان 2023.

وأضاف السفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المكتبات تشارك ضمن فعلليات شهر رمضان بتقديم أتوبيسات مجهزة كمكتبات متنقلة تجوب القرى المدرجة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع قصور الثقافة؛ لتشارك المكتبات جنبا إلى جنب مشروعات البناء والإنشاءات التي تتبناها الدولة في هذه القرى.

وأضاف: «هدفنا تفعيل الشق الثقافي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تعمل في إنشاءات البنية التحتية بالقطاعات المختلفة وبالتوزاي مع هذه المشروعات نتواجد في هذه القرى لعممل نوع من التنمية الثقافية، فالدولة تنتقل إلى مناطق خارج العاصمة والمدن الكبرى، لتصل إلى مناطق كانت مهمشة في الماضي ثقافياً، وهو مرتبط بالعدالة الثقافية التي تهدف وزارة الثقافة إلى تحقيقها وحقوق الإنسان الثقافية والثقافة حق للجميع».

فعاليات ثقافية تجوب قرى «حياة كريمة» في 4 محافظات

ونوّه «الطايفي» بفعاليات تنفذ بقرى «حياة كريمة» في الوادي الجديد وأسوان وكفر الشيخ وبني سويف، تستهدف أبناء القرى الأكثر احتياجا والمدرجة في المبادرة لتنفيذ العديد من الفاعاليات في الأماكن المناسبة لإقامة محاضرات توعوية وورش فنية وحرف يديوية وورش حكي وألعاب شعبية عروض فنون، ومن بينها محاضرات توعوية بأضرار المخدرات وتتم بالتعاون مع صندوق مكافحة صندوق الإدمان.