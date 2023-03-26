إصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات بالحدائق العامة في كفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، إصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات في الحدائق العامة بمدينة كفر الشيخ، ليجد الأهالي متنفساً لهم في ليالي شهر رمضان، واستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، بمشاركة طلاب التعليم الفني.

رفع كفاءة الحدائق العامة

جاء ذلك، بناءً على تكليف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الحدائق العامة وأمام وبجوار الديوان العام، وامتدادها، ووضع برجولات وألعاب للأطفال.

وكيل تعليم كفر الشيخ يتابع أعمال إصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات

وتابع محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أعمال إصلاح ورفع كفاءة المقاعد والبرجولات في الحدائق العامة بشارع المحافظة، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل المديرية، ومحمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والمهندس عادل العقدة، مدير التعليم الصناعي، ومحمد الدفراوي، الموجه العام للتربية الاجتماعية، وهانى حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظة كفر الشيخ، قد كلّف بأعمال التطوير والتجميل وإنشاء مظلات خشبية أمام وبجوار ديوان عام المحافظة، وأمام مديرية الطب البيطري، والمدرسة الفنية، وإنارة الحدائق العامة الموجودة بالمنطقة، وقص الأشجار، وتركيب كشافات ليد، حتى تظهر الحدائق بالشكل اللائق، لاستقبال أهالي المحافظة، لتكون متنقساً للمواطنين في الهواء الطلق.