عرض الحلقة 4 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف بعد قليل

ينتظر الجمهور خلال الدقائق المقبلة عرض الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف، المشارك في سباق الدراما الرمضانية 2023، ويجمع في بطولته كلا من آسر ياسين وعمرو يوسف تحت قيادة المخرج محمد سلامة، بجانب مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل الكتيبة 101، يواصل المقدم خالد (آسر ياسين) في الحصول على معلومات للإيقاع بالخلية التكفيرية التي كانت وراء تفجير كمين كرم القواديس خاصة بعد القبض على أحد عناصرها «أبو عمار» ضمن أحداث الحلقة الثالثة من المسلسل.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

ومن جهة أخرى، يقوم عناصر الجماعة الإرهابية بشراء المنازل من أصحابها في سيناء حتى يتمكنوا من بناء أنفاق تحت المنازل تساعدهم في تهريب الأسلحة بعد اكتشاف لقوات الجيش لـ7 أنفاث كانوا يستخدموها في التهريب.

موعد عرض مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 4

وتعرض الحلقة 4 من مسلسل الكتيبة 101 في تمام الساعة الـ 9 مساء على قناة «ON»، وتعرض على قناة «ON دراما» الساعة الـ 10 مساء، وذلك بجانب طرحها على منصة Watch IT الإلكترونية.