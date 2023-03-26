مسلسل الكتيبة 101 يتصدر «تريند تويتر».. والجمهور: مسلسل رائع وأداء مميز

إشادات وردود أفعال إيجابية أطلقها الجمهور بعد عرض الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، حيث تصدّر «هاشتاج» المسلسل قائمة «تريند تويتر مصر» بعد ساعات قليلة، وشهدت الحلقة نجاح الكتيبة في القبض على الإرهابي «أبوعمار» الذي شارك في التخطيط والتنفيذ لحادث تفجير كمين كرم القواديس، فضلا عن كشف نفق جديد يستخدم في التهريب وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والعبوات الناسفة داخله.

وتفاعل الجمهور مع منشور الفنان عمرو يوسف الذي يؤدي شخصية الرائد نور صلاح العزب خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101، حيث نشر مجموعة صور من مشهد مداهمة النفق، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «ملحمة القبض على أبو عمار.. إيه رأيكم في الحلقة الثالثة».

الجمهور يشيد بمسلسل الكتيبة 101

وتوالت التعليقات من الجمهور بشأن آرائهم في المسلسل، وتحديدا الحلقة الثالثة، وجاءت التعليقات: «حلقة جامدة جدا.. أداء مميز لـ عمرو يوسف»، «جميلة طبعا ربنا يرحم شهدائنا جميعا، وينصرنا دايما بإذن الله»، «مسلسل رائع وأداء رائع والتصوير أجمل»، «مبدعين كل فريق العمل».

تفاصيل مسلسل الكتيبة 101

يجمع مسلسل الكتيبة 101 في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم: عمرو يوسف، وآسر ياسين، وخالد الصاوي، وأحمد عبدالعزيز، ووفاء عامر، وفتحي عبدالوهاب، وميرنا نور الدين، ولبلبة، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، بينهم: محمد رجب، وكريم فهمي، ومحمود عمرو ياسين، من تأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة.