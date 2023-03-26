الجمهور يتعاطف مع ستهم بعد تعدي شقيقها عليها.. الميراث حق ربنا

حالة من التعاطف اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا تجاه الظلم الذي تتعرض له ستهم «روجينا» خلال المسلسل، الذي يتم عرضه خلال موسم رمضان الحالي، خاصة بعدما تعرضت للضرب والتعدي من قبل شقيقها رماح «جهاد سعد»، ورفضه إعطائها ميراثها من والدها.

وأثار ذلك ردود فعل واسعة وحالة من الجدل بشأن رفض توريث المرأة في الصعيد، وطالب رواد السوشيال ميديا بإعطاء المرأة حقها في ميراث والدها وأنه حق شرعي ليس من حق أي شخص رفض توريثها.

وجاءت أبرزت التعليقات كالتالي:

«الورث شرع ربنا وابوي ساب كثير، ستهم جوزها مات في أول حلقهواخوها نازل ضرب فيها وحارمها من الميراث، عاوز اجيب حقها.. صعبت عليا، مبدعة في الثمثيل روجينا فاجأتني بأدائها الرهيب المتقن والفخم في مسلسل ستهم القصة والأحداث المختلفة عما قدمته بالسنوات الماضية هي المرأة الصبورة المضحية الحنونة والقوية مثال مميز للمرأة المصرية برافو، إبداع أعظم من وقف أمام كاميرا»، وغيرها العديد من التعليقات التي تتعاطف معها وتشيد بأداء روجينا.

ستهم من إخراج رؤوف عبد العزيز

يذكر أن الحلقة الثالث من المسلسل، ألقت الضوء على إحدى القضايا التي تشغل اهتمام قطاع عريض من الجمهور، وهي رفض توريث المرأة خاصة في الصعيد، ويأتي ذلك في الصراع القائم بين رماح الشخصية التي يقدمها «جهاد سعد»، وستهم الشخصية التي تقدمها «روجينا»، ما جعل رماح يتعدى على ستهم بضربها بــ«الشومة»، وجعلها تفقد الوعي بسبب مطالبتها بميراثها، وحقها الشرعي في ميراث والدها بعد وفاته، ولكنه يرفض هذا الأمر نهائيا.

كما تصدر مسلسل ستهم، بطولة النجمة روجينا، تريند مؤشر البحث جوجل، إلى جانب الأكثر بحثا على مواقع التواصل بعد عرض حلقاته الأولى، التي أشعلت السوشيال ميديا، ما بين قضايا الميراث والحب، والانتقام، والتسامح، خاصة بعد مشاهد روجينا ودفنها شعرها مع زوجها في القبر خلال تشييع جثمانه إمام الجميع، كما قامت بارتداء ثوب زوجها وإعلانها الانتقام له والبحث عن ميراثها والدخول في صراع مع شقيقها.