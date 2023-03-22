شخصية الفنان أحمد عبدالمجيد في مسلسل ستهم.. شرير لا يعرف الرحمة

يشارك الفنان أحمد عبدالمجيد، في مسلسل ستهم بطولة روجينا، والذي يخوض السباق الرمضاني 2023، من تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار دراما تشويقية مليئة بالإثارة، حيث يجسّد شخصية رجل يحيط به الغموض وتصرفاته تشير إلى قدر كبير من الشر يتمتع به، ويسعى لإيذاء من حوله. شرير لا يعرف الرحمة.

مسلسل ستهم ينافس في مسلسلات رمضان 2023

وقال أحمد عبدالمجيد، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سعيد بالمشاركة في «ستهم» خصوصًا وأن هذا العمل من تأليف الكاتب ناصر عبدالرحمن، الذي تتميز كتاباته بالعمق الشديد والغموض في كثير من المواقف التي تجعلك تتشوق لمعرفة ما ستؤول إليه الأحداث.

تكرار التعاون بعد «تياترو»

وأوضح أحمد عبدالمجيد، أنه سبق وتعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز في أكثر من عمل منها «دوبامين»، و«تياترو» الذي عرض مؤخرًا على قناة CBC وقام ببطولته 22 موهبة شابة من أكاديمية الفنون، وهى تجربة فريدة في الدراما لم تحدث من قبل، ومن ثم المشاركة معه مجددًا في «ستهم» شرف كبير وثقة من مخرج مميز مثله.

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم بطولة روجينا، إياد نصار، أحمد الرافعي، إبراهيم السمان، جهاد سعد، نانسي صلاح، والشيخ ياسين التهامي في أول تجرب ظهور درامي له، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز.