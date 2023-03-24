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أحمد عبدالمجيد عن دوره في مسلسل ستهم: «المخرج مميز وبيبعد الممثل عن التوتر»

كتب:

هبة أمين
04:10 م | الجمعة 24 مارس 2023
مسلسل ستهم بطولة روجينا

مسلسل ستهم بطولة روجينا

قال الفنان أحمد عبدالمجيد، إن الشخصية التي يجسّدها خلال أحداث مسلسل ستهم، مليئة بالشر والأكشن والمطاردات وبالتحديد روجينا التي ستعاني بسببه من خلال ملاحقته لها، وتأكيده أن هناك مفاجآت كثيرة وتشويق خلال الأحداث ستتضح تباعًا مع عرض الحلقات، مضيفا: «رؤوف عبد العزيز مخرج مميز وبيبعد الممثل عن أي توتر».

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل ستهم، بطولة روجينا، إياد نصار، جهاد سعد، أحمد الرافعي، نانسي صلاح، وشيخ المنشدين ياسين التهامي، تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج رؤوف عبدالعزيز.

وأوضح في تصريحات لـ «الوطن»، أنه سبق وتعاون مع المخرج رؤوف عبدالعزيز في أكثر من عمل منها «دوبامين»، و«تياترو» الذي عرض مؤخرًا على قناة CBC وقام ببطولته 22 موهبة شابة من أكاديمية الفنون، وهى تجربة فريدة في الدراما لم تحدث من قبل، ومن ثم المشاركة معه مجددًا في «ستهم» شرف كبير وثقة من مخرج مميز مثله.

رؤوف عبدالعزيز مخرج مميز

استطرد قائلًا: «رؤوف عبدالعزيز، من المخرجين المميزين جدًا داخل لوكيشن التصوير، هادئ ولا يعمل على نشر التوتر بين فريق العمل بالعكس تسود المحبة بين الجميع والحرص على أن كل ممثل مهما كان حجم دوره أو المساحة التي يظهر بها أن يخرج أفضل ما عنده أمام الكاميرا».

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بقلم هبة أمين