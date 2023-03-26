أسعار العائد على حساب التوفير الأقل من 100 ألف جنيه في بنك قناة السويس

كشف بنك قناة السويس، عن أسعار العائد على حساب التوفير لعدة مبالغ وكذلك بدورية صرف مختلفة سواء شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنويًا أو سنويًا، ومن بينهم المبلغ الأقل من 100 ألف جنيه، وهو ما نرصده في السطور التالية.

وبحسب أسعار العائد من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على حساب التوفير لمبلغ أقل من 100 ألف جنيه، يكون العائد 1.5% شهريًا، و1.75% ربع سنويًا، ونفس المبلغ للنصف سنويًا، وكذلك السنويًا.

أسعار العائد على حساب التوفير

والحد الأدنى لحساب التوفير في بنك قناة السويس 5000 جنيه، ومن المميزات التي يقدمها البنك سهولة الإيداع والسحب النقدي أو الشيك، والتحويلات المحلية والدولية السريعة، والحصول على بطاقة الخصم التي تسمح للعميل بسحب النقدية من أي ماكينة صراف آلي.

مميزات الحساب التوفير في بنك قناة السويس

ويتيح بنك قناة السويس أيضا، إمكانية الحصول على بطاقات البنك الائتمانية والاشتراك في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وبالنسبة للمستندات التي يحتاجها لفتح حساب التوفير، نسخة من البطاقة الشخصبة، وفاتورة مرافق حديثة.