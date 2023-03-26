إصابة 4 أشخاص في حادثي سير بكفر الشيخ

أُصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات، في حادثي انقلاب دراجة نارية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بنطاق مركز بيلا، وأخرى بمركز كفر الشيخ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، يفيد بوصول 4 مصابين فى حادثي انقلاب دراجة نارية منفصلين.

وبالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام إصابة كل من، «ع.م.ا»، 60 سنة، ونجله «م.ع.م»، 22 سنة، فى انقلاب دراجة نارية بمركز بيلا، كما أُصيب «م.ع.م»، 37 سنة، و«ص.ع.ا»، 30 سنة، من قرية المرابعين التابعة لمركز كفر الشيخ، فى انقلاب دراجة نارية.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.