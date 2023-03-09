إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بالمنيا

أصيب 6 أشخاص، بينهم 5 في حوادث تصادم وانقلاب دراجات نارية وتروسيكل، وعامل تعرض لصعق كهربائي داخل منزله بإحدى قرى محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام تروسيكل بشخص بمدخل قرية تله، بمركز المنيا.

إصابة شخص صدمه تروسيكل

بالانتقال والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة مما أسفر عن إصابة رمضان جمعة عبد الوهاب 42 عاما، مقيم بقرية طوة، باشتباه كسر بالساق اليمني وسحجات وكدمات بالجسم، وجرى نقله إلى مستشفى التأمين الصحي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بانقلاب دراجة بخارية، بسبب السرعة، بطريق منشية فوزية بمركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة محمد ناصر سباق 25 عاما، محمد سيد علي 26 عاما، يقيمان بقرية العباسية، وتم نقلهما إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج.

حادث تصادم بين دراجتين ناريتين

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارًا بوقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، بطريق الريف المصري، بالوحدة المحلية لقرية صندفا، بمركز بني مزار، مما أسفر عن إصابة كل من مصطفي أحمد عبدالحميد 23 عاما، مزارع، ومحمود حلمي محمد 25 عاما، مزارع، يقيمان بمحافظة أسيوط وتم نقلهما إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا، بإصابة جرجس فوزي صادق 25 عاما، عامل، مقيم بمركز المنيا، بغيبوبة تامة، إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بقرية تله، وتم نقله إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.