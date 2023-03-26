حبس شخصين بالقاهرة بتهمة الاتجار في مخدر الحشيش

قررت النيابة العامة، حبس شخصين بتهمة حيازة مواد مخدرة للاتجار بالقاهرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكمياوي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

حيازة كيلو جرام لمخدر الحشيش

كانت البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجراما، ومبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة

وحول العقوبة المتوقعة، يقول الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات حدد في المادة رقم 34 عقوبة كل من يروج أو يتاجر في المخدرات داخل الوطن، بـ السجن المؤبد أو الإعدام، أو غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف المحامي أنَّ العقوبة على المتهم تُخفف في حالة إن كانت المخدرات المضبوطة ضعيفة التخدير، أو مواد طبيعية، يكون الحبس لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها لمدة 5 سنوات، على أن يدفع المتهم غرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وهذا الأمر يرجع لقرار المعمل الجنائي.