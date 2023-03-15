الإعدام لـ6 متهمين قتلوا شخصين بينهما طفلا في المطرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة 6 متهمين بقتل شخصين بينهم طفلًا، واستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية في المطرية، بالإعدام شنقًا، بعد إحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم، وصدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر خضر.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمين في أبريل 2021 بدائرة قسم شرطة المطرية، استعرضوا القوة وآخرين مجهولين ضد المجني عليهم «محمد. ع»، «عماد. ح»، والطفل «عبدالرحمن. ع»، وكان هدفهم من ذلك تخويفهم وترويعهم وإلحاق الأذى بهم.

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين كان غرضهم من ذلك إلقاء الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، بحملهم الأسلحة البيضاء والنارية والذخائر.

وتابعت أوراق القضية، أنّ المتهمين وآخر مجهول قتلوا المجني عليه «محمد. ع»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلافات مع أحد المتهمين، بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على الخلاص منه، واستعانوا في تنفيذ ذلك المخطط ببقية المتهمين.