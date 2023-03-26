حملة توعوية من طالبات بكلية الإعلام عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة

أطلقت مجموعة طالبات بكلية الإعلام -شعبة اللغة الإنجليزية- بجامعة القاهرة حملة توعوية لمشروع التخرج باسم «كونُها»، وهي حملة هدفها نشر التوعية عن تأثير التغيرات المناخية على المرأة، وشعار الحملة «مؤنثنا سالم بمناخنا الآمن».

طلاب إعلام القاهرة

كان ذلك استنادًا على الأبحاث التي نشرتها الأمم المتحدة والتي تنص على تأثر المرأة أكثر من الرجل بالتغيرات المناخية مما يؤدي إلى التأثير على صحتها وحياتها بكل جوانبها.

اهتمت الطالبات بموضوع هذه الحملة، تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، ولاهتمام الهيئات المصرية المختصة بقضايا الجنس والمناخ معًا، ولإطلاق العديد من المبادرات المهتمة بهذه القضية.

أنشطة الحملة

للحملة أنشطة على مواقع التواصل الاجتماعي –منهم فيسبوك وإنستجرام وتيك توك-، وأيضًا تقام بعض الأنشطة على أرض الواقع للتفاعل المباشر مع الجمهور.

الطالبات المشاركات في هذه الحملة:

1- حنين أشرف

2- روان علاء

3- رانيا حاتم

4- حبيبة أحمد

5- سيلفانا زكريا

6- مارفي ماجد

7- مريم أحمد

8- ضحى محمد

9- سهيلة السيد

10- دنيا حازم

11- جينا عادل

12- فاطيما ياسر

13- ياسمين أيمن

14- سلمى أحمد

15- فرح علي

16- أميرة علاء

وذلك تحت إشراف الدكتورة حياة بدر، المدرس بقسم العلاقات العامة والإعلان، والأستاذة فرح الصافي المعيدة بالشعبة الإنجليزية