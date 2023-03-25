مفاجآت سارة تنتظر طلاب الثانوية العامة في تنسيق الجامعات 2023

مفاجآت سارة حملتها قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال اجتماعه مساء اليوم، في رحاب جامعة عين شمس، لطلاب الثانوية العامة 2023 ومايعادها من شهادات تتعلق بتنسيق الجامعات 2023.

تمثلت القرارات في إلغاء اختبارات القدرات لعدد من الكليات و إلغاء التوزيع الإقليمي لـ5 كليات، بجانب عدد من القرارات المهمة المتعلقة بتنسيق القبول.

ووافق المجلس على إلغاء اختبارات القدرات 2023 للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات التمريض والإعلام والمعهد الفني للتمريض والمعاهد الفنية الصحية والجامعات التكنولوجية، كذلك كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي، بجانب استمرار اختبارات القدرات بكليات (التربية الرياضية - التربية الموسيقية - التربية الفنية - التربية النوعية «فنية - موسيقية - المسرح التربوي» - الفنون التطبيقية - الفنون الجميلة «فنون – عمارة - التربية فنية – موسيقية»).

إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي

ووافق المجلس أيضا على إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للقبول بكليات التربية والتمريض والتربية النوعية و المعاهد الفنية الصحية و المعاهد الفنية للتمريض)، وقبول طلاب مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، الحاصلين على درجة الدبلوم فوق المتوسط بالجامعات التكنولوجية الحكومية، وفقًا للضوابط المُنظمة لهذا الشأن.

التخفيف عن كاهل الطلاب

ومن جهته، قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف على قطاع التنسيق، في تصريحات خاصة للوطن، إن القرارات صائبة وفي صالح الطلاب، وتهدف أيضا إلى التخفيف عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور ومراعاة للظروف الاقتصادية، بجانب إتاحة الفرصة للطلاب في الالتحاق بالكليات التي يرغبون فيها وفقا للحدود الدنيا التي سيقرها التنسيق وقتها بناء على العرض والطلب.

وأضاف المشرف على قطاع التنسيق في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن المجلس استقر على باقي قواعد القبول بالجامعات وفقا لقواعد العام الماضي، وكذلك التأكيد على مقر موقع مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس، وأن الموقع الإلكتروني للتنسيق النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات الطلاب في اختيار الكليات وتوزيعهم وفقا للحدود الدنيا.