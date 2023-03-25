إلغاء التوزيع الإقليمي لعدد من الكليات في تنسيق الجامعات 2023 

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للثانوية العامة في عدد من الكليات والمعاهد المختلفة بالمحافظات بـ تنسيق الجامعات 2023، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي خلال اجتماعه برحاب جامعة عين شمس.

قواعد التوزيع الإقليمي بـ تنسيق الجامعات 2023

وجاء قرار المجلس نحو إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي للثانوية العامة وما يعادلها من شهادات كالآتي: «إلغاء قواعد التوزيع الإقليمي بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024».

الاستعداد المبكر لتنسيق القبول في الجامعات

وفي السياق ذاته، بدأ مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس في الاستعداد المبكر لـ تنسيق الجامعات 2023 من خلال انطلاق الاستعدادات اللوجستية الخاصة بتجهيز الملفات الخاصة بأعمال التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

وأكد السيد عطا المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن مكتب التنسيق يعمل طوال العام في التواصل والتنسيق المستمر مع الدول المختلفة لاستقبال الشهادات ومتابعة نتائج الطلاب بجانب التواصل للتأكد من جميع الشهادات وعند بدء أعمال التنسيق يبدأ التسجيل لهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وأوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الموقع الإلكتروني للتنسيق هو النافذة الوحيدة لتسجيل رغبات الطلاب بشأن اختيار الكليات وفقا للحدود الدنيا، ولا توجد أي قرارات بتغييره أو تعديله.