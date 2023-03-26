تفاصيل مأساوية في مقتل طفلة على يد والدها بالإسكندرية.. «خنقها وجابلها عصير»

طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات، ارتمت في حضن والدها حبا فيه، لكنه فاجأها بيديه التي أمسكت برقبتها بكل عنف حتى الخنق لتفيض روحها إلى بارئها دون أي ذنب، فقط لأن والدها على خلاف مع طليقته «والدتها».

الواقعة المؤلمة التي وقعت في منطقة العماروة شرق الإسكندرية منذ أيام قليلة بعدما أقدم أب على قتل طفلته ثم نقلها أمام شقة في إحدى العمارات بمنطقة الساعة وهرب.

كتم أنفاس طفلته رغم بكائها

وكشف والد الطفلة بعد القبض عليه، كواليس اللحظات الأخيرة أثناء قتلها: «بنتي عيطت وأنا بكتم نفسها وبصتلي وماتت».

ذلك الجرم الذي ارتكبه الأب أكمله باتصال تليفوني إلى أم الطفلة «طليقته» وشقيقه الذي حضر سريعاً وطلب منه الذهاب بها إلى المستشفى لإنقاذها إلا أنه رفض وأخذ الجثة وترك المكان، متابعًا: «ركبت ميكروباص وحطيتها على كتفي كأنها نايمة».

شرب ابنته عصير أملا في إنقاذها

وتابع: «روحت منطقة الساعة وفضلت أتمشى لحد ما وصلت شارع الجلاء ودخلت عمارة عشان اسيبها فيها بس بعدها قولت اجيبلها عصير عشان كنت حاسس أن فيها نبض»، ذلك الأمر جعله يجلب لها عصير محاولا إياها شربه إلا أنها لم تستجب: «بعد كده لفتها بالبطانية ودخلت بها عمارة في شارع ضلمة وبعدها بوستها وسيبتها على باب شقة في الدور الثاني تقريبا ومشيت».

وبفحص الجثة تبين أنها لطفلة مجهولة، عمرها 3 سنوات، ملفوفة داخل البطانية ترتدي كامل ملابسها و«حفاضة» وحذاء أسود، ولا يظهر عليها علامات تعفن ولا بها إصابات ظاهرية.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم ويدعى «عمر.ف.ح» 29 عاما، عامل بمطعم، مقيم عزبة العماروة الكبرى، سبق اتهامه في عدد 7 قضايا سلاح أبيض ومخدرات أقراص مخدرة، آخرها القضية رقم 15422 لسنه 2018 جنح ثاني المنتزه التحرش بأنثى.

تحرر المحضر رقم 3256 لسنة 2023 إداري ثان الرمل، وباشرت النيابة العامة التحقيق.