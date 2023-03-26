سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «عريض الحبة» يتراجع 100 جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد، تراجعاً لليوم الثاني علي التوالي للأرز عريض الحبة، وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تمت في الأسواق الحرة والمتاجر بربوع محافظات مصر، بينما شهد طن الأرز الشعير رفيع الحبة حركة بيع كبيرة للغاية لليوم الرابع علي التوالي.

بينما تقدم "الوطن"، خدمة أسعار الأرز الشعير والمتداول منها اليوم الأحد بالأسواق الحرة والمتاجر.

تراجع سعر طن الأرز الشعير اليوم

وكشف حاتم عبدالغفار ،عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريح ل"الوطن"، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، سجل تراجع ممتاز للغاية للأرز الشعير عريض، وذلك بما يصب بالنفع علي المستهلكين ،إذ سجلت أسعاره التالي:

- سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة بـ17 ألفا و100 جنيه، وسط تراجع بلغ 100جنيه لكل طن مباع.

- استقر سجل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بـ 16 ألفا 900 جنيه.

سعر طن الأرز الشعير اليوم الأحد

وأشار "عبد الغفار"، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم، متوفر بكميات كبيرة للغاية بما يسد حاجة السوق المحلي ويحقق فائض كبير، مشيرا أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، ينتجان نحو 81%، من محصول الأرز الشعير عريض الحبة ورفيع الحبة، وذلك خلال موسم الحصاد من عام 2022 المنقضى على مستوى المنزرع في محافظات مصر.