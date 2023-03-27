مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان
كتب:
نظيمه البحرواي
01:09 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة
يحرص ملايين المسلمين في محافظة الشرقية على أداء الصلوات في أوقاتها، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023.
مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023:
الفجر 4:22
ظهر 11:59
عصر 3:29
المغرب 6:10
العشاء 7:28
موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023
ينطلق أذان الفجر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023
في الساعة 4:22 صباحًا، ويسبقه موعد السحور، الذي يبدأ من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة عصرا.
موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023
أما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023 ليكون في الساعة 11:59 مساءً.
موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023
ويحين موعد أذان العصر في الشرقيةاليوم الاثنين 27-3-2023، ليكون في الساعة 3:29 عصرًا.
موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023
كما ينطلق موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023، في الساعة 6:10 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.
موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم اليوم الاثنين 27-3-2023
أما موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الاثنين 27-3-2023، يحين في الساعة 7:28 مساءً.
عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023
يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و8 دقائق.