مواقيت الصلاة بمحافظة الشرقية في ثالث أيام رمضان 2023

يهتم المسلمون بمعرفة مواقيت الصلاة لأداء الفروض الخمسة على مدار اليوم في مواعيدها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لذا تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة اليوم السبت بمحافظة الشرقية في ثالث أيام رمضان 2023.

وحددت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة اليوم السبت بمحافظة الشرقية في ثالث أيام رمضان 2023 من خلال إمساكية شهر رمضان 2023 والتي أعلنتها عبر صفحتها الرسمية والتي تختلف من محافظة لأخرى.

مواقيت الصلاة اليوم السبت بمحافظة الشرقية

موعد صلاة الفجر 4:23 صباحا.

موعد صلاة الشروق 5:51 صباحا.

موعد صلاة الظُّهْر 11:59 صباحا.

موعد صلاة العَصر 28: 3 مساء.

موعد صلاة المَغرب 07: 6 مساء.

موعد صلاة العشاء 26 :7 مساء.

اليوم الثالث لشهر رمضان 2023

ويعد اليوم السبت هو ثالث أيام شهر رمضان المعظم لعام 2023 و1444 هجريا، وبدأ اللخميس الماضي 23 مارس 2023.