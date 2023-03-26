مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 رابع أيام رمضان

يشهد شهر رمضان الكريم حالة إيمانية وأجواء روحانية تعم جميع الأماكن وتمتد إلى نفوس المسلمين الذين يحرصون على أداء الصلوات في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023.

مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

الفجر في 4.23 صباحا ضمن مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ظهر 12:0

عصر 3:29

المغرب 6:9

العشاء 7:25

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023 يحين في الساعة 4:23 صباحًا، ويسبقه موعد السحور.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

فيما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، ليكون في الساعة 12:0 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، ليكون في الساعة 3:29 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 6:9 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في الساعة 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم الأحد 26-3-2023، في رابع أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و6 دقائق.