مواقيت الصلاة في الشرقية السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان

يحرص الملايين من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة، خاصة خلال شهر رمضان، حيث يتابعون مواعيد الصلوات في أوقاتها، وتحرص «الوطن» على تقديم خدمة معرفة مواعيد مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023.

وجاءت مواقيت الصلاة في الشرقية اليوم السبت، كما يلي:

موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

يحين موعد أذان الفجر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 4:25 صباحًا، ويسبقه موعد السحور.

موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

فيما يحين موعد أذان الظهر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، ليكون في الساعة 12:0 مساءً.

موعد أذان العصر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

أما موعد أذان العصر في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، ليكون في الساعة 3:29 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

ويحين موعد أذان المغرب في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 6:8 مساء، ويتزامن ذلك مع موعد الإفطار.

موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

ويحين موعد أذان العشاء في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، في الساعة 7:27 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023

يبلغ عدد ساعات الصيام في الشرقية اليوم السبت 25-3-2023، في ثالت أيام شهر رمضان المبارك، 14 ساعة و3 دقائق.