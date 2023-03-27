موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين 27-3-2023 الخامس من رمضان

يحرص الصائمون في محافظة المنيا، على معرفة موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين، 27 مارس، الموافق 5 من شهر رمضان؛ لتناول الإفطار عقب انتهاء الصوم.

موعد أذان المغرب في المنيا 5 رمضان

وتقدم «الوطن» لقرائها خدماتها خلال شهر رمضان الكريم، ومن بينها موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين، خامس أيام شهر رمضان الكريم، بحسب هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان المغرب في المنيا: 6:12 مساء.

موعد صلاة الظهر: 12:02 مساء.

موعد صلاة العصر: 3:32 مساء.

موعد صلاة العشاء: 7:28 مساء.

موعد أذان المغرب في المنيا اليوم الاثنين

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن عدد ساعات الصيام تبلغ 14 ساعة و4 دقائق، وتنتهي مع أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و12 دقيقة من مساء اليوم الاثنين، خامس يوم في صيام شهر رمضان 2023.

موعد الإفطار اليوم الإثنين في المنيا 27 مارس

ويكون موعد الإفطار اليوم الاثنين خامس أيام شهر رمضان الكريم في محافظة المنيا، مع بداية أذان المغرب في المنيا الساعة 6:12 مساء.

وتتابع مديرية الأوقاف في محافظة المنيا، بشكل يومي أعمال تطهير وتنظيف المساجد الكبري والصغيرة، ويتم التأكيد على تواجد الأئمة والعمال في الصلوات الخمس والتراويح.

وأكد حسانين عبدالحكم، وكيل وزارة الأوقاف في المنيا، أنّ جميع المساجد تستقبل المصلين لأداء كل الفروض وصلاة التراويح، في جميع المراكز والقرى والمدن، ويتم تأكيد الاهتمام بأعمال النظافة داخل المساجد وخارجها.