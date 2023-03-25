مواقيت الصلاة في محافظة المنيا يوم الأحد 4 رمضان

يهتم أهالي محافظة المنيا بمعرفة مواقيت الصلاة في رابع أيام شهر رمضان الكريم، لأداء الفروض في مواعيدها خاصة خلال الشهر المبارك الذي يحرص فيه الجميع علي الطاعة والتقرب إلى الله.

كما يحرص أهالي محافظة المنيا التي تقع في شمال الصعيد على معرفة مواقيت الصلاة في المنيا اليوم الأحد 26 مارس، حتى يتثنى لهم أداء الصلوات الخمس: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، في توقيتها لنيل ثواب الجماعة وإقامة شعائر شهر رمضان 2023 خاصة صلاة التراويح والتهجد.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في المنيا

تقدم «الوطن» لأهالي محافظة المنيا الصائمين المحافظين على أداة الصلاة في شهر رمضان، خدمة مواقيت الصلاة في المنيا يوم الأحد 26 مارس بحسب هيئة المساحة المصرية وهي كالآتي:

الفجر: 4:29 صباحا.

الظهر: 12:03 مساءا.

العصر: 3:32 مساءا.

المغرب: 6:11 مساءا.

العشاء: 7:28 مساءا.

موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر في المنيا اليوم الأحد 26 مارس، الموافق 4 رمضان، في تمام الساعة 4:29 صباحا.

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الظهر في المنيا اليوم الأحد في تمام الساعة 12:03 مساءا.

موعد أذان العصر في المنيا اليوم الأحد

وبحسب هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان العصر في المنيا اليوم الأحد، في تمام الساعة 3:32 مساءا، وموعد أذان المغرب في المنيا اليوم الأحد في تمام الساعة 6:11 مساءا، وموعد أذان العشاء في المنيا اليوم الأحد، في تمام الساعة 7:28 مساءا.